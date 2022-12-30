Предновогодние морозы: в Новосибирске резко похолодает до -25 градусов

В Новосибирске похолодает до -25 градусов.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Погода на 30 декабря 2022 года в Новосибирске опять заставит закутаться потеплее. Сегодня пройдет небольшой снегопад, но синоптики обещают резкое возвращение холодов.
— Ночью температура опустится до -20...-22 градусов, в пригороде до -25, днем будет -16...-18. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Подует переменный ветер со скоростью до 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -20...-25, местами до -30. Днем будет -15...-20.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер