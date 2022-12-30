Предновогодние морозы: в Новосибирске резко похолодает до -25 градусов

В Новосибирске похолодает до -25 градусов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Погода на 30 декабря 2022 года в Новосибирске опять заставит закутаться потеплее. Сегодня пройдет небольшой снегопад, но синоптики обещают резкое возвращение холодов.

— Ночью температура опустится до -20...-22 градусов, в пригороде до -25, днем будет -16...-18. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Подует переменный ветер со скоростью до 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -20...-25, местами до -30. Днем будет -15...-20.

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