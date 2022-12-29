Пробки в Новосибирске вечером 29 декабря 2022 года сковали оба берега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске вечером 29 декабря 2022 года сковали оба берега. Как сообщает портал 2ГИС, загруженность дорог составила 9 баллов.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Бориса Богаткова, Красный проспект, Военная, Гоголя, Фрунзе, Писарева, Нарымская, Дуси Ковальчук, Кропоткина, Залесского и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Большая, Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Геодезическая, Космическая, Новогодняя, Таймырская, Ватутина, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Станиславского, Толмачевская, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега и по Октябрьскому мосту в сторону правого.

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