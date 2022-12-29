Пункты сбора для утилизации елок откроются в Новосибирске 9 января

Пункты сбора для утилизации елок откроются с 9 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске 9 января откроются пункты сбора елок для их дальнейшей утилизации. Перед сдачей с новогоднего дерева необходимо снять все украшения: игрушки, мишуру и дождик.

— Все елки пропустят через шредер, а полученную щепу используют как подстилку для животных. Тех, кто сдаст новогоднее дерево с 13 по 29 января, ожидает приятный бонус в ТЦ «МЕГА». Щепу же из этих деревьев потом используют на творческих мастер-классах для детей, — рассказали в мэрии.

Работа стационарных пунктов по приему деревьев: улица Профилактическая, 73 (пн–пт – с 8:00 до 17:00); улица Малыгина, 23/2 (пн–пт – с 8:00 до 17:00); улица Татарская, 83 (ср, чт – с 8:00 до 12:00, сб – с 9:00 до 13:00); улица Сибиряков-Гвардейцев, 64 (пн–пт – с 8:00 до 12:00).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер