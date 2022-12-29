В Новосибирске к ТЦ «Галерея» съехались несколько пожарных машин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске к ТЦ «Галерея» съехались несколько пожарных машин. Инцидент случился вечером в четверг, 29 декабря.

— От очевидца поступило сообщение о дыме на кровле торгового центра. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения осуществили разведку здания. Возгораний и задымлений не обнаружено, — сообщили КП-Новосибирск в областном МЧС.

Людей из ТЦ не эвакуировали, сейчас он работает в штатном режиме.

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