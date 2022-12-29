В ДТП пострадала 25-летняя девушка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила девушку, переходившую дорогу. ДТП случилось в Заельцовском районе в четверг, 29 декабря.

— В 8:35 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX ехал по улице Дачная в сторону улицы Перевозчикова. У дома № 35 он сбил 25-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшую девушку доставили в больницу. На месте работали сотрудники ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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