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НовостиОбщество29 декабря 2022 10:36

«На улицу лучше не ходить»: Новосибирск накрыло плотным смогом

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске 29 декабря достиг 8 баллов
Галина СИМОНОВА
Новосибирске накрыло плотным смогом. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Новосибирске накрыло плотным смогом. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Новосибирске накрыло плотным смогом в четверг, 29 декабря. Жители города снова стали жаловаться на запах гари в воздухе и темную завесу в небе.

Сервис cityair оценивает уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в настоящее время в 8 баллов.

— Не рекомендуем выходить на улицу и открывать окна, — сообщает портал.

На пятницу, 30 декабря, синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра обещают метеоусловия, которые не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный.

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