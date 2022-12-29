На границе Новосибирской области и Алтайского края установили новую стелу

На границе Новосибирской области и Алтайского края появилась новая стела. Фото: Правительство НСО

На границе Новосибирской области и Алтайского края появилась новая стела. Ее установили на трассе Р-256 на выезде из Черепановского района.

— За основу внешнего вида стелы был взят проект студентки Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Анастасии Булычёвой, который также прошёл конкурсный отбор, — сообщили в правительстве Новосибирска.

Сейчас муниципальные власти прорабатывают вопрос по благоустройству прилегающей к стеле территории.

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