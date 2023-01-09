«Избил девушку, обматерил полицейского»: суд оштрафовал новосибирца, устроившего дебош на остановке

Ревнивец набросился на девушку, а затем оскорбил полицейских Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске полицейский спас девушку от избиения на остановке – дебошир в ответ оскорбил его. Инцидент случился в ночь на 5 августа на остановке «Свечникова» у жилмассива «Родники».

В тот день в полицию поступило сообщение от 22-летней девушки, которую избивал 34-летний агрессор. Сотрудники полиции прибыли на место и заступились за девушку, потребовали прекратить побои. В ответ нетрезвый агрессор оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью.

Дебошира задержали, он оказался бригадиром со стройки, имеет на иждивении 2 малолетних детей. Ранее гражданин Армянской АССР не был судим. В полиции возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти при исполнении.

- Конфликт с девушкой возник на почве ревности. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся на суде, его объяснение суд счел в качестве явки с повинной. Он принес извинения сотруднику полиции еще на стадии расследования. Суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Дарья Курнявко.

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