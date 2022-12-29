Новосибирца отправили в колонию на 9 лет за нападение на мужчину у бара «Доски»

В Новосибирске вынесли приговор приговор по уголовному делу об ограблении у бара «Доски». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор приговор по уголовному делу об ограблении у бара «Доски». Произошла история в январе этого года.

— Грабитель отобрал у потерпевшего сотовый телефон, золотое кольцо с камнем, золотую цепь, золотой кулон. Общий размер ущерба составил свыше 1 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре.

Потерпевшего в результате ограбления получил перелом носа и сотрясение мозга.

Суд признал 25-летнего грабителя виновным в разбое по статье 162 УК РФ и приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

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