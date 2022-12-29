Проект «УАЗ на Донбасс»: к отправке на фронт готов очередной внедорожник

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В октябре 2022 года заместитель председателя совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ», учредитель благотворительного фонда «Евразийский путь» Сергей Шилов (в прошлом - участник гонок по бездорожью) вместе с друзьями и единомышленниками потратил 2,5 миллиона рублей, чтобы купить, специальным образом доработать и перегнать в зону СВО два УАЗа.

Побывав в прифронтовой полосе, он понял, что проект по отправке машин в Донбасс должен стать постоянным.

- После того, как я вернулся из поездки в Донбасс, побывал за «ленточкой», увидел своими глазами, как впахивают круглыми сутками ребята-волонтеры, у меня произошло какое-то переосмысление своей повседневной деятельности. Сейчас нужно делать только то, что направлено на нашу скорейшую победу. Что умею и могу делать я? Я умею выбирать автомобили, знаю, как подготовить их для езды по бездорожью, и делаю это на отлично. Мои навыки и слова благодарности волонтеров из ЛНР за машины, которые мы пригнали с товарищем в Донбасс, вдохновили меня на продолжение этого проекта, - отметил Сергей Шилов на странице проекта «УАЗ на Донбасс».

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В декабре проект вышел уже на международный уровень. Его поддержали писатель, журналист и главный редактор портала «Новая Евразия» Герман Садулаев; скрипач экстракласса, лауреат всевозможных российских и мировых конкурсов Петр Лундстрем, поэтесса Елена Заславская; белорусский философ, публицист и политолог Алексей Дзермант.

К настоящему моменту практически завершена модернизация и готовится к отправке в Донбасс очередной УАЗ, предоставленный для проекта главой р. п. Линево (Новосибирская область) Дмитрием Грушевым. Внедорожник отправится в зону СВО вместе с бронированной «Газелью», подготовленной другим новосибирским справедливороссом Михаилом Большовым.

Наполнять обе машины гуманитарной помощью поможет и председатель совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров. Он также лично примет участие в доставке автомобилей в прифронтовую полосу вместе с Дмитрием Костенко, руководителем совета отцов в Мичуринском сельсовете. В составе груза будут четыре полевые печки для блиндажей, партия носков с логотипом «Zа Победу», медикаменты и теплые вещи.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Помощь в сборе гуманитарной помощи также оказали депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко и гендиректор Фонда поддержки социальных инициатив «ЕДИНСТВО» Виктория Шестакова.

Участники проекта уже определились с датой и местом отъезда. Автоколонна начнет движение от здания «Новосибирск Экспоцентра» 4 января. Торжественные проводы состоятся в 7.00 - 8.00, чтобы водители броневика и внедорожника могли максимально использовать световой день для движения по трассе.