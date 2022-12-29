Певица Чичерина подарила свою гитару новосибирскому снайперу-добровольцу в ДНР

Певица Чичерина подарила свою гитару добровольцу из Новосибирской области. Фото: Telegram-канал "Абзац".

Снайпер из Новосибирской области попросил у рок-певицы Юлии Чичериной акустическую гитару. Он объяснил, что добровольцы на Донбассе любят музыку, и пригласил артистку в гости. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Певица согласилась. Она отдала снайперу свою гитару с именем Фёдор, а также добавила, что он уже успел побывать в боях на Донбассе.

Доброволец Владимир, которому прислали подарок, рассказал о себе Горсайту.

Раньше мужчина был сварщиком, жил в селе Карасукского района Новосибирской области. Восемь лет назад он решил пойти в добровольцы: добрался пешком из Ростова-на-Дону до Донецка, за это получил позывной «Ростов».

Был мехводом на БМП, мехводом танка, потом командиром танка, затем стал снайпером. Сейчас Владимир – замком взвода снайперов войсковой разведки.

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