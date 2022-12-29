В Новосибирске начали массово продавать структурированную икру

Ненастоящая икра поджидает доверчивых новосибирцев на полках магазинов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцев предупредили, чем структурированная икра отличается от настоящей и как выбрать достойный продукт для новогоднего стола. Об этом сообщили в областных Россельхознадзоре и Роспотребнадзоре.

Структурированная икра – это икорная масса из поврежденных икринок с добавлением загустителей, красителей, усилителем вкуса, консервантами и желатином. Она стоит гораздо дешевле настоящей.

– В результате технологии изготовления получается продукт, практически не отличимый от натуральной икры ни по вкусу, ни по запаху, ни по цвету, – отмечают в ведомствах.

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