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НовостиОбщество29 декабря 2022 7:53

Тренера новосибирского центра гимнастики, устраивавшего детям жестокие тренировки, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Было установлено, что он избивал воспитанника
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Тренера новосибирского центра гимнастики, устраивавшего детям жестокие тренировки, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр.

Тренера новосибирского центра гимнастики, устраивавшего детям жестокие тренировки, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр.

Суд поставил точку в деле тренера центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Ранее его уличили в жестоком обращении с маленькими спортсменами, своими подопечными.

– Было установлено в ходе следствия, что тренер в период с осени 2021 года по 10 января 2022 во время занятий своему воспитаннику 2009 года рождения наносил телесные повреждения по различным частям тела, когда тот неправильно выполнял упражнения. 1 апреля 2022 года в отношении тренера было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних работником организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Дело расследовали и отправили в суд. 26 декабря 2022 года мировой суд Заельцовского района прекратил дело, применив меру уголовно-правового характера в виде штрафа. Тренера оштрафовали на 20 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеся Булавкина.

Она добавила, что постановление суда может быть обжаловано. Вероятно, что прокуратура сочтет это наказание слишком мягким.

– Позиция прокурора была более жесткой. Поскольку речь шла о ребенке и о причинении ему вреда здоровью, – пояснила Олеся Булавкина.

На время следствия тренера отстраняли от работы. Будет ли он продолжать трудиться в Центре, пока неизвестно.

Известно, что тренер компенсировал родителям пострадавшего ребенка моральный вред, возместил затраты на лечение сына.

– Потерпевшая сторона согласилась с мерой, принятой судом, – заключила представитель прокуратуры.

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