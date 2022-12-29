Тренера новосибирского центра гимнастики, устраивавшего детям жестокие тренировки, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр.

Суд поставил точку в деле тренера центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Ранее его уличили в жестоком обращении с маленькими спортсменами, своими подопечными.

– Было установлено в ходе следствия, что тренер в период с осени 2021 года по 10 января 2022 во время занятий своему воспитаннику 2009 года рождения наносил телесные повреждения по различным частям тела, когда тот неправильно выполнял упражнения. 1 апреля 2022 года в отношении тренера было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних работником организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Дело расследовали и отправили в суд. 26 декабря 2022 года мировой суд Заельцовского района прекратил дело, применив меру уголовно-правового характера в виде штрафа. Тренера оштрафовали на 20 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеся Булавкина.

Она добавила, что постановление суда может быть обжаловано. Вероятно, что прокуратура сочтет это наказание слишком мягким.

– Позиция прокурора была более жесткой. Поскольку речь шла о ребенке и о причинении ему вреда здоровью, – пояснила Олеся Булавкина.

На время следствия тренера отстраняли от работы. Будет ли он продолжать трудиться в Центре, пока неизвестно.

Известно, что тренер компенсировал родителям пострадавшего ребенка моральный вред, возместил затраты на лечение сына.

– Потерпевшая сторона согласилась с мерой, принятой судом, – заключила представитель прокуратуры.

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