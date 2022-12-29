Новосибирские следователи рассказали, как раскрывают криминальные случаи с врачебными ошибками

Представитель СК навещает в больнице пострадавшего ребенка. Фото: СУ СКР по НСО.

Стало известно, как раскрывают ятрогенные преступления – врачебные ошибки, умышленные или из-за невнимательности, которые приводят к смерти пациента. Об этом Горсайту рассказал первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Антон Бадулин.

За год в Новосибирской области возбудили 21 уголовное дело по врачебным ошибкам. Статьи в основном «Причинение смерти по неосторожности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность». По словам следователя, два уголовных дела направлены в суд, планируется третье.

– В ятрогенных делах существенную роль имеют экспертизы. По одному уголовному делу их может быть очень много, в том числе по качеству оказания медицинской помощи. Это позволяет дать объективную оценку произошедшего. Проводятся они в других регионах, чтобы исключить заинтересованность, профессиональную сплоченность и корпоративную солидарность медицинских работников. Производят их государственные экспертные учреждения и автономные некоммерческие организации, – рассказал Антон Бадулин.

На основании экспертиз следователи делают выводы и ищут причинно-следственную связь между ошибками врача и последствиями для пациента.

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