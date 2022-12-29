«Мы верим в чудеса»: новосибирские брат и сестра попросили Деда Мороза найти им приемных родителей

Брат с сестрой ищут приемных родителей в Новосибирской области. Фото: Предоставлено БФ "Солнечный город"

Новосибирские дети-сироты Никита и Алиса загадали Деду Морозу приемных родителей. Благотворительный фонд «Солнечный город» опубликовал видеоанкету детей перед Новым годом.

Семиклассник Никита и его сестра-пятиклассница Алиса остались без родителей – мама умерла, а в графе об отцовстве стоит прочерк.

- Меня зовут Никита, мне 14 лет и я учусь в 7 классе. Любимые предметы: музыка, биология, технология, физика. Люблю слушать музыку, заниматься спортом: футболом, баскетболом. Мечтаю работать пожарником, – рассказал семиклассник Никита в видеоанкете.

У Никиты есть 11-летняя сестра Алиса, которая учится в 5 классе. Учителя отмечают, что девочка творческая: увлекается вокалом, танцами и живописью.

- Меня зовут Алиса, я учусь в 5-м классе. Мне 11 лет, мои любимые предметы – русский язык и литература. Люблю читать книжки, моя любимая – Алиса в Стране Чудес. Я люблю слушать музыку, петь, особенно «Ягода-Малинка». Хочу стать художником, - призналась 11-летняя Алиса.

Педагоги отметили, что мальчик доброжелательный, общительный, трудолюбивый и отзывчивый. Легко общается с детьми и взрослыми, любит помогать, часто выступает в роли организатора, на замечания реагирует спокойно. Его сестра тоже по характеру спокойная, любит гулять и рисовать.

- Мы верим в новогодние чудеса и надеемся, что среди вас есть мама и папа, которые заберут детей в семью. В этом году в проекте «Ищу семью» мы сделали 269 фото и 60 видеоанкет для детей-сирот, чтобы они скорее нашли своих родителей, – сообщили в благотворительном фонде «Солнечный город».

Дети находятся под временной опекой Министерства труда и социального развития Новосибирской области, подробнее с историей Никиты и Алисы можно ознакомиться на сайте.

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