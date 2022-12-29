В Новосибирске после Нового года частично ограничат проезд возле стройки четвертого моста

В Новосибирске временно перекроют движение из-за стройки 4 моста. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске ограничат движение на нескольких улицах из-за строительства четвертого моста. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

С 10 по 20 января в ночное время будет ограничено движение по улице Широкой – от площади Труда до улицы Троллейной. Проезд начнут перекрывать с 23:00 до 05:00.

С 3 января по 1 апреля закроют еще несколько участков дорог.

На площади Инженера Будагова будет недоступен проезд по направлению от Фабричной до Большевистской, объехать можно по улице Спартака.

Кроме того, проехать нельзя будет по автодорожному путепроводу – объезд по кольцу площади Инженера Будагова, и по направлению от Большевистской в сторону Фабричной – с объездом по улице Ипподромской.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что строительство четвертого моста через Обь завершится к концу 2023 года.

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