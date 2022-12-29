Суд продлил арест экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву по делу о взятке

В Новосибирске продлили срок пребывания в СИЗО бывшему прокурору области Фалилееву. Фото: ГУФСИН по НСО.
Суд продлил арест бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Он пробудет под стражей до 14 февраля 2023 года. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники.
Напомним, Фалилеева задержали вместе с заместителем в феврале 2022 года. Сначала ему продлили арест до середины июля, затем до 14 января 2023 года. Сейчас срок увеличили еще на месяц – всего бывший прокурор пробудет в СИЗО год.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что задержание было связано со взятками от криминальных авторитетов ТЦ «Восток», чтобы торговый центр не закрывали.
Судебное заседание по делу о взяточничестве бывших сотрудников прокуратуры состоится 9 января 2023 года.
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