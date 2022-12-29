«Отмечали праздник, а он один сидел в коридоре»: в новосибирской школе ученик остался за дверью, пока другие дети веселились в классе

В Новосибирской школе ученик сидел в коридоре, пока другие дети отмечали в классе праздник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одной из школ Новосибирска ученик просидел в коридоре в одиночестве, пока его одноклассники отмечали в кабинете праздник. Оказалось, мама мальчика отказалась сдавать деньги на торжество.

– Это произошло еще в 2021 году. Родители собирали деньги на празднование каких-то мероприятий, уже не помню, какой это был праздник. После уроков учитель отпустила ребенка, чья мама не сдала сумму на торжество, домой. Они думали, что он ушел, а ребенок остался ждать старшего брата в коридоре. Получилась, конечно, очень неприятная ситуация: когда в классе дети отмечали праздник, а он там один сидел в коридоре, – рассказала КП-Новосибирск старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеся Булавкина.

После инцидента пришлось вмешаться прокуратуре. В ведомстве пресекли дальнейшие сборы в связи с тем, что в школе не смогли их должным образом организовать.

– Ребенок здесь, конечно, не виноват, что родители не сумели договориться между собой. Класс тоже не хотел его обидеть, унизить. Думали, что он ушел домой. Это не было сделано умышленно. Никто не предугадал, что ребенок останется ждать брата, – добавила Олеся Булавкина.

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