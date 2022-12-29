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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 5:53

Под Новосибирском отчим пытался изнасиловать малолетнюю падчерицу

На педофила возбудили уголовное дело
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском отчим пытался изнасиловать малолетнюю падчерицу.

Под Новосибирском отчим пытался изнасиловать малолетнюю падчерицу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопиющий случай произошел в Баганском районе Новосибирской области. Там отчим пытался изнасиловать свою падчерицу. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

– 28 декабря в Баганском районе НСО отчим совершил покушение на половую неприкосновенность малолетней падчерицы. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины случившегося, – уточнил источник.

По данным источника, девочка, которой домогался извращенец, маленькая – ей примерно 10-11 лет.

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