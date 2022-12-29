Под Новосибирском отчим пытался изнасиловать малолетнюю падчерицу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопиющий случай произошел в Баганском районе Новосибирской области. Там отчим пытался изнасиловать свою падчерицу. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

– 28 декабря в Баганском районе НСО отчим совершил покушение на половую неприкосновенность малолетней падчерицы. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины случившегося, – уточнил источник.

По данным источника, девочка, которой домогался извращенец, маленькая – ей примерно 10-11 лет.

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