Под Новосибирском отчим пытался изнасиловать малолетнюю падчерицу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вопиющий случай произошел в Баганском районе Новосибирской области. Там отчим пытался изнасиловать свою падчерицу. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
– 28 декабря в Баганском районе НСО отчим совершил покушение на половую неприкосновенность малолетней падчерицы. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины случившегося, – уточнил источник.
По данным источника, девочка, которой домогался извращенец, маленькая – ей примерно 10-11 лет.
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