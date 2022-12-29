Новосибирцы увидят метеорный поток Квадрантиды на новогодних праздниках

Над Новосибирском на новогодних праздниках пройдет звездопад. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Метеорный поток Квадрантиды пролетит над Новосибирском с конца декабря 2022 года по начало января 2023 года. Член совета Новосибирского Астрономического общества, специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин рассказал КП-Новосибирск, что жители региона каждый год наблюдают за звездопадом в одно и то же время.

– Поток Квадрантиды знаменит тем, что всегда выпадает на новогодние праздники, — рассказывает специалист, – В нашу атмосферу попадают твердые частицы из роев, оставленных кометами. Они пересекают орбиту Земли в определенных местах, поэтому «звездопады» выпадают на точные даты, которые всегда известны.

Метеоритный дождь назвали Квадрантидой в честь созвездия Стенной Квадрант, в котором находится место, где появляются метеоры.

Чтобы заметить этот поток, нужно отъехать подальше от ярких городских огней. Самая лучшая видимость ожидается в ночь с 3 на 4 января 2023 года, примерно с 2 часов. Но особо рассчитывать на космическую сказку не стоит – сами «звезды» будут пролетать довольно редко.

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