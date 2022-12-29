Новосибирцы пожаловались на мошенников, рассылающих письма с адреса «Госуслуг»

В Новосибирске участились случаи интернет-мошенничества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Новосибирской области все чаще подвергаются атакам интернет-мошенников. Они присылают поддельные ссылки на известные сайты и ждут, когда пользователи введут свои личные данные. Проблема затронула даже почту «Госуслуг» – якобы с нее новосибирцы получают странную ссылку, ведущую на сайт оформления банковской карты. Как защитить себя от мошенников, рассказали в пресс-службе Минцифры Новосибирской области.

– Для придания наибольшей убедительности фишинговым письмам используется технический прием, называемый спуфингом электронной почты, при котором может происходить как подмена отображаемого имени отправителя, так и непосредственная подмена адреса отправителя, – предупреждают в Минцифры.

Мошенники похищают у пользователей деньги, данные банковских карт или персональные данные для перепродажи.

Специалисты Минцифры Новосибирской области советуют подключить двухфакторную аутентификацию и придумывать разные пароли для своих аккаунтов. При этом свои логин и пароль нельзя передавать никому ни при каких обстоятельствах.

Ни в коем случае нельзя открывать файлы и переходить по ссылкам, полученным в письмах с подозрительными адресами – измененной буквой в названии компании, например. Мошенники могут нагнетать обстановку такими фразами, как «Срочно!», «У вас осталось только 2 часа» и другими подобными.

К таким письмам, содержащим файл или ссылку, стоит относиться с подозрением, даже если они приходят со знакомых аккаунтов. При этом лучше всегда сверять адрес сообщения с официальным адресом организации.

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