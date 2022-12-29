«Состояние ухудшалось»: под Новосибирском полицейские помогли мужчине, раздробившему палец на руке

Под Новосибирском полицейские помогли мужчине, раздробившему палец на руке. Фото: ГУ МВД НСО.

Под Новосибирском на трассе К-18Р «Новосибирск – Камень-на-Оби» сотрудники ГИБДД, патрулировавшие участок, заметили автокран. Он привлек внимание правоохранителей слишком медленной ездой. Оказалось, что водитель машины серьезно травмирован.

– Мужчина пояснил старшему лейтенанту полиции Дмитрию Парахину и лейтенанту полиции Павлу Ориненко, что при выполнении работ раздробил палец правой руки. Состояние мужчины ухудшалось. Сотрудники полиции оценили ситуацию и, используя световые и звуковые сигналы, оперативно доставили пострадавшего в Ордынскую ЦРБ, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В больнице мужчине оказали своевременную помощь. Водитель поблагодарил гаишников за отзывчивость и человечность.

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