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НовостиОбщество29 декабря 2022 4:19

«Состояние ухудшалось»: под Новосибирском полицейские помогли мужчине, раздробившему палец на руке

Под Новосибирском полицейские помогли мужчине, раздробившему палец на руке
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском полицейские помогли мужчине, раздробившему палец на руке. Фото: ГУ МВД НСО.

Под Новосибирском полицейские помогли мужчине, раздробившему палец на руке. Фото: ГУ МВД НСО.

Под Новосибирском на трассе К-18Р «Новосибирск – Камень-на-Оби» сотрудники ГИБДД, патрулировавшие участок, заметили автокран. Он привлек внимание правоохранителей слишком медленной ездой. Оказалось, что водитель машины серьезно травмирован.

– Мужчина пояснил старшему лейтенанту полиции Дмитрию Парахину и лейтенанту полиции Павлу Ориненко, что при выполнении работ раздробил палец правой руки. Состояние мужчины ухудшалось. Сотрудники полиции оценили ситуацию и, используя световые и звуковые сигналы, оперативно доставили пострадавшего в Ордынскую ЦРБ, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В больнице мужчине оказали своевременную помощь. Водитель поблагодарил гаишников за отзывчивость и человечность.

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