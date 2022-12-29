Самолет, летевший из Иркутска в Москву, сел в Новосибирске из-за угрозы взрыва

В Новосибирске приземлился самолет из Иркутска, летевший в Москву. Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в новосибирском аэропорту Толмачево из-за ложного сообщения о минирования. Инцидент произошел в среду, 28 декабря. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Источник КП-Новосибирск уточнил, что с рейсом все в порядке, никакой угрозы нет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о самолете из Новосибирска в Иркутск, который послал с борта экстренное сообщение. В ведомствах уточняют, связаны ли эти два случая.

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