ВТБ откроет более 350 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут 357 точек продаж банка. Большинство операций в новогодние каникулы доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

31 декабря офисы ВТБ будут работать по ранее установленным режимам. Перечень дежурных офисов и режим обслуживания клиентов с 1 по 8 января 2023 года опубликован на сайте ВТБ.

В Новосибирской области 4 января 2023 года с 10.00 до 15.00 клиентов будут обслуживать офисы, расположенные по адресам: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 234/1; пр-т Строителей, д. 17; ул. Ватутина, д. 21/1; ул. Дуси Ковальчук, д. 179/5; г. Бердск, ул. Первомайская, д. 26а; г. Искитим, ул. Советская, д. 201; г. Барабинск, ул. Калинина, д. 1; г. Карасук, ул. Ленина, д. 106; г. Татарск, ул. Ленина, д. 55. 6 января 2023 года с 10.00 до 15.00 откроются дежурные отделения по адресам: г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 21/1; ул. Дуси Ковальчук, д. 179/5; ул. Фрунзе, д. 234/1.

Значительное число операций доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн. Все операции по вкладам, включая открытие и закрытие вклада, пополнение или частичное снятие средств, пользователям мобильного приложения можно будет осуществлять в течение всех праздничных выходных. При завершении срока действия вклада в период с 31 декабря по 8 января включительно закрытие вклада произойдет 9 января. С учетом каждого дополнительного дня действия вклада будут начислены проценты.

В случае плановой даты платежа по кредитам 31 декабря - 8 января банк спишет средства 9 января. Если платежный период по ипотеке приходится на 2 - 8 января, деньги могут быть списаны, начиная с 3 января при наличии денег на приоритетном счете. Для досрочного погашения кредитов в декабре, заявку необходимо подать до 30 декабря, для досрочного погашения в январе - с 3 января 2023 года.

Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме. Исключение составят лишь платежи по реквизитам в адрес юридических лиц (в том числе требующие валютного контроля). Платежи по реквизитам, осуществлённые в период:

• с 1 по 2 января включительно будут приняты банком к исполнению 3 января;

• с 3 по 6 января включительно - в стандартном режиме;

• с 7 по 8 января включительно - 9 января.

Сроки зачисления средств необходимо уточнять у банка получателя.