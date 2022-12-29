Улицы Новосибирска утром 29 декабря сковали пробки в 6 баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 29 декабря новосибирские улицы сковали пробки в 6 баллов. На дорогах снег и гололедица. Рассказываем, где самые сильные заторы сегодня.

Затруднено движение по Котовского, Ватутина и Станиславского. Не проехать по проезду Энергетиков, улицам Станционной и Широкой. Движение по площади Труда тоже затруднено. Пробки на Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Не проехать по Сибиряков-Гвардейцев и по Советскому шоссе. Также затруднено движение по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Бориса Богаткова, Никитина, Кирова, проспекте Дзержинского и на Красном проспекте.

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