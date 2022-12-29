Это мой домик! Новосибирцев повеселил заяц-беляк из зоопарка, прогонявший птицу из своего вольера

Новосибирцев повеселил заяц-беляк из зоопарка, ревностно охраняющий свое гнездо от непрошеного пернатого гостя. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

Новосибирцев повеселил заяц-беляк из зоопарка, ревностно охраняющий свое гнездо от непрошеного пернатого гостя. Миниатюру, развернувшуюся у животных, засняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

В ее объектив попал любопытный кеклик, наведавшийся в гости в чужое гнездо. Но хозяину дома такая наглость не пришлась по вкусу. Однако, несмотря на не недовольство обитателя вольера, птица продолжила вальяжно расхаживать прямо перед зайцем.

Такое терпеть заяц уже не смог, за что кролик и получил лапами по клюву. И только тогда ретировался, громко возмущаясь.

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