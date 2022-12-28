На улицы Новосибирска для уборки дорог вывели технику региона

В Новосибирске для уборки снега на улицы вывели технику региона. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске для уборки снега на улицы вывели технику региона. Такое поручение отдал губернатор региона Андрей Травников.

— На улицах множество проблемных участков, где требуется работа снегоуборочной техники: это и сами дороги, остановки общественного транспорта и парковочные места. Работы по снегоочистке осуществляются совместно с городскими службами, — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер.

29 декабря региональная техника, вместе с дорожными службами мэрии, планирует организовать вывоз снега.

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