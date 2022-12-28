График работы ЗАГСов в Новосибирске с 1 по 8 января 2023: расписание, выходные дни

Стал известен график работы ЗАГСов в Новосибирске с 1 по 8 января 2023.

Стал известен график работы ЗАГСов в Новосибирске с 1 по 8 января 2023. На новогодних праздниках в отделах будет установлено дежурство.

— Отделы в Ленинском районе на улице Троллейной, 15/1 и в Октябрьском районе на улице Нижегородской, 27 будут работать 4 января с девяти утра до пяти вечера, — сообщили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирска. — 6 января будут работать отделения в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого, 10 и Советского на проспекте Академика Лаврентьева, 14 с девяти утра до пяти вечера.

Регистрация смерти будет проводиться во все дни, кроме 1 января, в спецотделе регистрации актов о смерти по улицам Потанинская, 42/1 и Немировича — Данченко,134 с девяти утра до пяти вечера, с перерывом на обед с часу дня до сорока восьми минут второго.

31 декабря отделы ЗАГС работать не будут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер