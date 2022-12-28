В Новосибирске Дед Мороз в погонах поздравил детей с Новым годом и вручил подарки. Фото: "ЧС-ИНФО"

В Новосибирске Дед Мороз в погонах поздравил детей с Новым годом и вручил подарки. Мероприятие прошло в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Проводили ее через интернет-платформу с виртуальной елкой: с цифровой красавицы сняли 15 шаров с заветными желаниями детей из региона. До Нового года все они получат свои подарки.

— Дети в основном просят цифровую технику: сотовый телефон, ноутбук, смартфон. Трехлетняя Милана получила планшет, а четырехлетнему малышу из Калининского района наш Дед Мороз вручит велосипед. Наше управление не первый год принимает участие в этой благотворительной акции, которая дарит детям радость, — рассказал ЧС-ИНФО специалист по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по НСО Андрей Семенов.

«Елка желаний» проводится уже четыре года и за это время неравнодушные россияне исполнили желания 59 450 детей из малообеспеченных семей, а также детей, оставшихся без родителей и тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья.

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