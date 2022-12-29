Ждите похолодания: 29 декабря в Новосибирске будет -15 градусов

В Новосибирске снова похолодает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на 29 декабря 2022 года немного похолодает. Синоптики обещают солнце и температуру 13…-15 градусов днем и 18…-20 градусов ночью.

— Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Подует северный ветер со скоростью до 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -15, -20, местами до -25. Днем будет -10, -15 местами до -20. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер