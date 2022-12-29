Ждите похолодания: 29 декабря в Новосибирске будет -15 градусов

В Новосибирске снова похолодает.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на 29 декабря 2022 года немного похолодает. Синоптики обещают солнце и температуру 13…-15 градусов днем и 18…-20 градусов ночью.
— Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Подует северный ветер со скоростью до 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -15, -20, местами до -25. Днем будет -10, -15 местами до -20. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег.
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