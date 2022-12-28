Городские ярмарки в Новосибирске на новогодних праздниках 2022-2023: график работы, выходные дни

Ярмарки будут работать и в период новогодних выходных. Фото: Евгения ГУСЕВА

В мэрии рассказали, как будут работать городские ярмарки в Новосибирске на новогодних праздниках 2022-2023. Какие-то дни объявлены выходными, а для каких-то предусмотрен сокращенный рабочий день.

— Ярмарки на улице Большевистской, 131, к. 1 и ул. Петухова, 69 работают по обычному графику до 30 декабря. В последний день уходящего года, 31 декабря, ярмарки примут покупателей с 10 до 14 часов, — пояснили в муниципалитете. — С 1 по 4 января они работать не будут. На ярмарке на ул. Большевистской: 5 января — санитарный день, с 6 января — по обычному графику: ежедневно с 10 до 19 часов, кроме воскресенья и понедельника.

Ярмарка на улице Петухова начнет работать с 5 января по обычному графику, с десяти утра до семи вечера, кроме воскресенья и понедельника.

7 января обе ярмарки будут работать по сокращенному режиму: с десяти утра до четырех часов дня.

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