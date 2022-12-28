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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 15:41

Новосибирский суд оставил под арестом застройщика скандального ЖК «Новомарусино»

Под домашним арестом экс-директор стройфирмы проведет до марта 2023 года
Надежда КАСЬЯНОВА
Вадим Варвянский — застройщик скандального ЖК «Новомарусино». Фото: предоставлено обманутыми дольщиками

Вадим Варвянский — застройщик скандального ЖК «Новомарусино». Фото: предоставлено обманутыми дольщиками

Ленинский районный суд Новосибирска продлил домашний арест Вадиму Варвянскому — застройщику скандального ЖК «Новомарусино» — до 11 марта 2023 года. Варвянский обвиняется по статье за присвоение и растрату.

По сообщению РБК, суд не нашел оснований для изменения меры пресечения, поскольку обстоятельства, приведшие к аресту, не изнежились и не отпали.

Напомним, что квартиры в ЖК «Новомарусино» должны были сдать еще в 2016 году. Зимой 2020 года обманутые дольщики устроили серию голодовок рядом с недостроенными домами, чтобы обратить внимание на свою проблему. И в итоге им это удалось: делом заинтересовалась прокуратура.

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