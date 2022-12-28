В Новосибирске в 2023 году на замену 16 километров теплотрасс потратят 3 миллиарда

В 2023 году отремонтируют 16,5 километров теплосетей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске в 2023 году СГК планирует отремонтировать 16,5 километров теплосетей на 25 участках. На работы будет потрачено 3 миллиарда рублей.

— В этом году мы приняли решение больше внимания уделить тепловым камерам, так как значительная часть отключений происходит из-за их устаревшего и часто ломающегося оборудования. Планируем заменить 80 единиц секционной арматуры в 24 тепловых теплокамерах. Что это даст? Помимо общей надежности коммуникаций, мы сможем локализовать дефекты — не отключать большие участки при обнаружении дефектов, — рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Ремонт теплосетей начнут, не дожидаясь лета, уже в марте 2023 года, чтобы успеть провести большой объем работ.

Отремонтировать теплосети планируют на улицах: Связистов, Революции, Дачная, Комбинатская, Кошурникова, Петропавловская, Троллейная, Автогенная, Б. Богаткова, Чаплыгина, Нижегородская, Комсомольская, А. Невского, Ленинградская, Грибоедова, Советская, Невельского, Высоцкого, на трех участках улицы Широкой. А также на улицах Серафимовича, Королева и Коммунистическая, где в этом году произошли крупные аварии.

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