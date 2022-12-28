Новосибирский завод «Сиблитмаш» возглавила экс-депутат Заксобрания Лариса Шашукова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирский завод «Сиблитмаш» возглавила экс-депутат Заксобрания Лариса Шашукова. Она сменила на этом посту умершего 15 декабря на 70-м году жизни совладельца ООО «Сиблитмаш» Анатолия Масалова.

Как сообщает издание «СПАРК-Интерфакс», ранее Шашукова работала заместителем руководителя завода по экономике.

Напомним, «Сиблитмаш» — машиностроительное предприятие, занимающееся производством оборудования для литья чугуна. Это разработка и производство автоматических формовочных линий; машин и комплексов для литья под давлением; оборудования для выбивки литейных форм; пескометов; пневматических встряхивающих формовочных машин; машины формовочные импульсные низкого давления с подпрессовкой.

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