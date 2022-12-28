В последние дни 2022 года в Новосибирск придут морозы и снег

В Новосибирск в конце 2022 года придут морозы и снегопады. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирск в конце 2022 года придут морозы и снегопады. Похолодание синоптики обещают уже в четверг, 29 декабря.

— В ночь на четверг, 29 декабря, температура понизится до −25 градусов. Днём потеплеет до −15. Ожидается пасмурная погода и снег, ветер будет дуть со скоростью 7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В ночь на пятницу, 30 декабря, температура опустится еще ниже — до −30 градусов. А днем потеплеет до −20. Также ожидается снегопад и ветер до 8 метров в секунду.

На Новый год, 31 декабря, синоптики обещают новосибирцам −20…-25 градусов днем, пасмурную погоду преимущественно без осадков. На праздничную ночь синоптики ранее давали прогноз о похолодании до −28 градусов.

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