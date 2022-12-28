«Лучше б на метро поехал»: Новосибирск сковали 8-балльные пробки

Пробки в Новосибирске вечером 28 декабря 2022 года сковали оба берега.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске вечером 28 декабря 2022 года сковали оба берега. Судя по данным портала Яндек. Карты, загруженность городских дорог составила 8 баллов.
На правом берегу движение затруднено на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Никитина, Кирова, Кошурникова, Красный проспект, Гоголя, Военная, Нарымская, Дуси Ковальчук, Учительская и Богдана Хмельницкого.
На левом берегу заторы образовались на проезде Энергетиков, улице Станционной, Котовского, Блюхера, Ватутина, Широкая, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Хилокская и Петухова.
Проезд также затруднён по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега.
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