2,5 тысячи жителей Оби под Новосибирском остались без света из-за порванного кабеля

Ремонт кабеля может занять около суток. Фото: АО "РЭС"

2,5 тысяч жителей Оби и Толмачево под Новосибирском остались без электричества из-за поврежденного кабеля. ЧП произошло 28 декабря во время несогласованных земляных работ рядом с ЛЭП. По сообщению АО «РЭС», под отключение также попала местная котельная.

— Энергетики незамедлительно прибыли на место аварии. В кратчайшие сроки удалось подлючить всех потребителей по резервной схеме, но аварийно-восстановительные работы продолжаются. Сейчас на месте работают 2 оперативно-выездные бригады и 2 единицы техники, — рассказали в АО «РЭС».

Работы сильно осложнил мороз, а также промерзлость земли. По сообщению энергетиков, необходимо раскопать приличный участок, чтобы починить расположенный под землей кабель. Ремонт может занять около суток.

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