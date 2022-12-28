Суд изменил меру пресечения фигуранту дела экс-зампрокурора Новосибирской области

Андрей Турбин (справа) и еще один фигурант дела Сергей Белоус (слева). Фото: Судебный департамент НСО

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения предпринимателю Сергею Белоусу, который проходит по дело о взятках. Кроме него в деле фигурируют экс-зампрокурора региона Андрей Турбин и бывший прокурор области Владимир Фалилеев.

— В отношении обвиняемого Белоуса домашний арест заменен на запрет определенных действий на полгода до 15 июня 2023 года, — рассказали в суде.

Также суд рассматривал возможность изменения меры пресечения для Турбина на более мягкую, однако же решил оставить его под домашним арестом до 15 июня 2023 года.

Напомним, что все трое проходят по делу о взятках. Предприниматель передал Турбину 3 миллиона рублей в обмен на переквалификацию уголовного дела, которое шло в отношении знакомого предпринимателя, на более мягкую статью.

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