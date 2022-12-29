«Молча взял на буксир»: омский дальнобойщик спас замерзающего новосибирца на трассе

Омский водитель взял замерзшего новосибирца на буксир. Фото: сообщество "Инцидент Омск" "ВКонтакте"

Омский водитель спас замерзающего дальнобойщика на трассе в Новосибирской области. Инцидент произошел 28 декабря на трассе «Новосибирск-Омск».

- Сегодня двигался на автомобиле Газель из Новосибирска в Венгерово с грузом, по пути сломался мой автомобиль, пробило прокладку головки блока цилиндров. Я стоял на трассе с тросом в руках и голосовал, но никто не останавливался, и я замерзал. Остановился только грузовик-пятитонник, водитель направлялся из Новосибирска домой в Омск. В итоге он молча взял меня на буксир и дотянул до ближайшего кафе, чтоб я не замерз. Спасибо тебе, брат, огромное, ты настоящий человек и профессионал! – написал новосибирец Петр в сообществе «Инцидент Омск» «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей похвалили поступок водителя пятитонника и посочувствовали новосибирцу:

- Все боятся остановиться. В городе всегда, если есть трос, дёргаю, да подкуриваю, - написал сибиряк.

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