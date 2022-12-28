«Подскажите, как стать депутатом»: ЦУР показал самые необычные обращения новосибирцев к властям

ЦУР показал самые необычные обращения новосибирцев к властям. Фото: Евгений КОЧКИН

Центр управления регионом подвел итоги года в необычном формате. ЦУР собирает и обрабатывает все жалобы граждан в соцсетях, на Госуслугах и в других источниках, а потом передает их профильным ведомствам. Под Новый год сотрудники центра опубликовали в соцсетях карточки с самыми странными желаниями жителей Новосибирской области.

У некоторых за пандемию накопилось огромное желание погулять на настоящем большом празднике без ограничений. Так, одна жительница Новосибирской области написала, что «этот чертов коронавирус надоел уже», поэтому попросила устроить 12 июня, в День России, побольше праздничных мероприятий.

Кто-то хотел большого праздника. Фото: ЦУР НСО.

Также в обращениях писали стихи из-за перегоревших фонарей и цитировали классиков в связи с отключенным отоплением.

Обращения писали даже поэты и философы. Фото: ЦУР НСО.

Попадались и совершенно восхитительные просьбы:

Новосибирцы выступали против доярок и за благоустройство. Фото: ЦУР НСО.

Также в топ попало пожелание стать депутатом в мэрии.

А кто-то хотел простого человеческого - стать депутатом. Фото: ЦУР НСО.

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