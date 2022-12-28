«Подскажите, как стать депутатом»: ЦУР показал самые необычные обращения новосибирцев к властям

ЦУР показал самые необычные обращения новосибирцев к властям.
Фото: Евгений КОЧКИН
Центр управления регионом подвел итоги года в необычном формате. ЦУР собирает и обрабатывает все жалобы граждан в соцсетях, на Госуслугах и в других источниках, а потом передает их профильным ведомствам. Под Новый год сотрудники центра опубликовали в соцсетях карточки с самыми странными желаниями жителей Новосибирской области.
У некоторых за пандемию накопилось огромное желание погулять на настоящем большом празднике без ограничений. Так, одна жительница Новосибирской области написала, что «этот чертов коронавирус надоел уже», поэтому попросила устроить 12 июня, в День России, побольше праздничных мероприятий.
Кто-то хотел большого праздника. Фото: ЦУР НСО.
Также в обращениях писали стихи из-за перегоревших фонарей и цитировали классиков в связи с отключенным отоплением.
Обращения писали даже поэты и философы. Фото: ЦУР НСО.
Попадались и совершенно восхитительные просьбы:
Новосибирцы выступали против доярок и за благоустройство. Фото: ЦУР НСО.
Также в топ попало пожелание стать депутатом в мэрии.
А кто-то хотел простого человеческого - стать депутатом. Фото: ЦУР НСО.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер