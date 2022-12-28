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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:58

В Новосибирске прокуратура проверит опасную лестницу на Фабричной

Горожане жалуются на то, что там невозможно пройти
Галина СИМОНОВА
Прокуратура проверила лестницу на Фабричной. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура проверила лестницу на Фабричной. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске прокуратура проверит очистку лестницы, ведущей с Димитровского моста на улицу Фабричную. По словам горожан, не настолько сильно занесло снегом, что пройти не иной раз становится просто невозможно.

— Прокурором района дано срочное поручение МКУ города Новосибирска «Центральное» о приведении лестниц на улицах Владимировская и Фабричная в надлежащее состояние. Исполнение поручения проконтролировано лично, — сообщили в ведомстве.

Директору МКУ «Центральное» прокуратурой объявлено предостережение о недопущении нарушений законодательства в сфере безопасного дорожного движения.

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