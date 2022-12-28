В Новосибирске гэбээровцы перешли на усиленный режим работы до окончания новогодних каникул

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Усиленный режим продлится до окончания новогодних и рождественских каникул. Усиление подразумевает под собой организацию дополнительного контроля за работой дежурной части, экипажей быстрого реагирования, технической службы, охранников на постах физической охраны. Созданы резервы для подкрепления постов и групп быстрого реагирования, также на время праздников будут выведены дополнительные экипажи ГБР.

Еженедельно с середины ноября начальники служб охраны, кураторы объектов и директора принимают участие в собраниях, на которых уточняется степень готовности служб к обеспечению непрерывной и надёжной защиты охраняемых объектов, укомплектованность личным составом, резервы и потребности.

1 января в 8.00 часов утра, согласно многолетней традиции, весь руководящий состав Агентства Безопасности ГВАРДИЯ будет задействован в контроле пересмен на постах охраны. Руководители, включая генерального директора ГВАРДИИ, проведут инструктажи и поздравят сменившихся и заступающих на дежурство охранников с Новым годом, вручат им подарки.

Четвертьвековая практика доказала, что принимаемые меры способствуют тому, чтобы выходные и праздничные дни на охраняемых объектах прошли максимально безопасно, в штатном режиме.