Новосибирские социалисты купили броневик для зоны СВО

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В конце ноября член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Михаил Большов объявил о намерении приобрести бронированную «Газель» и переоборудовать ее для работы в зоне специальной военной операции.

Социалист акцентировал внимание сограждан на том, что бойцам в зоне СВО особо нужен транспорт, и объявил сбор пожертвований:

- Мы планируем купить бронированную «Газель». Мы уже ее нашли и забронировали сделку задатком. Ее необходимо выкупить в течение недели и перегнать в Новосибирск. Требуется еще 360 тысяч рублей на покупку автомобиля и запчастей. В связи с этим я объявляю сбор средств.

В декабре недостающую сумму удалось собрать, и бывший инкассаторский броневик был успешно куплен в Барнауле и доставлен в Новосибирск. В настоящее время завершается техобслуживание и модернизация машины в автомастерской ВВ Service.

Михаил Большов рассказал, какие именно работы произвели автомеханики:

- Заменили масла в двигателе, мосту и редукторе, убрали все течи. Поменяли резину, поставив более качественную, отремонтировали печку. Заменили рессоры, добавив по листу, чтобы «Газель» была выше, сделали небольшой люфт, чтобы она не сильно проседала под собственным весом, усилили ходовую часть.

Активист СРЗП в Новосибирской области добавил, что в доставке «Газели» в Новосибирск также принял участие известный автомобильный блогер Владимир Кириллов.

- Отправка машины намечена на первые числа января. Нам требуется еще некоторое время, чтобы завершить приведение броневика в порядок. Также мы планируем заполнить бронекапсулу «Газели» гуманитарной помощью, чтобы совершить поездку в Донбасс с максимальной пользой, - отметил Михаил Большов.

«Газель» отправится в зону СВО караваном вместе с внедорожником, который был предоставлен главой р. п. Линево Дмитрием Грушевым и как раз подготавливается заместителем председателя совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергеем Шиловым в рамках проекта «УАЗ на Донбасс». Сергей Шилов и Дмитрий Грушевой намереваются лично отогнать внедорожник в зону специальной военной операции.

Напомним, что в октябре 2022 года Сергей Шилов вместе с друзьями и единомышленниками потратил 2,5 миллиона рублей, чтобы купить, специальным образом доработать и перегнать в зону СВО два УАЗа. Побывав на линии соприконовения, он понял, что проект по отправке машин в Донбасс должен стать постоянным.