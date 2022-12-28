В Новосибирске пьяный мужчина попал под поезд

Сбитого поездом мужчину госпитализировали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На станции Новосибирск — Восточный электричка сбила 50-летнего мужчину. По сообщению полиции, пьяный сибиряк шел вдоль путей. Произошло ЧП вечером 27 декабря.

— Машинист, заметив мужчину, подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу, — рассказали в УТ МВД России по СФО.

В ведомстве добавили, что собранные полицейскими материалы будут направлены в транспортный Следственный комитет.

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