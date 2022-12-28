Девушки-волонтеры из Новосибирска уехали работать медсёстрами в Мариуполь

Волонтеры из Новосибирска приехали в Мариуполь на помощь врачам. Фото: стоп-кадр видео Игоря Умербаева.

Первая группа девушек-добровольцев из Новосибирска отправилась в Мариуполь помогать врачам в больницах. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Умербаев.

– Все они прошли сестринские курсы. Их помощь нужна и медикам, и пациентам, – отметил народный избранник.

Девушки из «Молодой Гвардии» помогают медикам в лечении и уходе за пациентами, убираются в палатах и процедурных кабинетах, дежурят в отделениях.

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