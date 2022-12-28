Жителям Новосибирска досрочно перечислят пособия 28 декабря

Соцвыплаты новосибирцы получат 28 декабря.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Новосибирцам досрочно перечислят пособия и другие соцвыплаты 28 декабря. Связано это с тем, что 3 января — единый день выплат — выпадает на праздничный день.
— 28 декабря выплаты поступят на банковские счета будущих мам, вставших на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, а также тем, кто воспитывает детей в возрасте от 8 до 17 лет. В этот же день выплатят ряд мер соцподдержки, которые с января 2022 года перешли от соцзащиты к Пенсионному фонду, — рассказали в региональном отделение ПФР.
В пенсионном фонде напомнили, те, кому выплаты производятся почтовыми отделениями с 3-го по 25-е число средства получат в соответствии с графиком, в том числе и в праздничные дни января.
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