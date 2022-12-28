Жителям Новосибирска досрочно перечислят пособия 28 декабря

Соцвыплаты новосибирцы получат 28 декабря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирцам досрочно перечислят пособия и другие соцвыплаты 28 декабря. Связано это с тем, что 3 января — единый день выплат — выпадает на праздничный день.

— 28 декабря выплаты поступят на банковские счета будущих мам, вставших на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, а также тем, кто воспитывает детей в возрасте от 8 до 17 лет. В этот же день выплатят ряд мер соцподдержки, которые с января 2022 года перешли от соцзащиты к Пенсионному фонду, — рассказали в региональном отделение ПФР.

В пенсионном фонде напомнили, те, кому выплаты производятся почтовыми отделениями с 3-го по 25-е число средства получат в соответствии с графиком, в том числе и в праздничные дни января.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер