Новосибирский депутат Каверзина поучаствовала в конкурсе с фотографиями в купальниках

Депутат Каверзина выложила фото не совсем по формату конкурса, зато с ковром. Фото: Светлана Каверзина.

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина решила принять участие в конкурсе фотографий в купальнике за шоколадку. Снимок она выложила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» – правда, не в купальнике, а в платье.

– На Шлюзе проводят конкурс среди женщин, приз – бельгийский шоколад. У меня в купальнике фото нет, зато есть с ковром (ну почти купальник). Шоколад люблю! – призналась депутат.

В конце поста Светлана Каверзина подписала, что депутат «опять публикует фото без купальника». Между тем, менее чем за день под снимком собралось уже более 250 лайков.

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