Почти 400 пассажиров рейсов в Москву и Новосибирск застряли в аэропорту Абакана

Из-за погодных условий взлета 4 часа ожидают около 400 пассажиров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 28 декабря, два рейса в Новосибирск и один в Москву задержали в аэропорту Абакана. 360 взрослых и 38 детей ждут посадки уже более четырех часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

– Абаканской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов, – рассказали в ведомстве.

Кроме того, на 14 часов задержали рейс из Москвы, на 7 часов – из Неюнгри, на час – из турецкой Антальи, на 12 часов задержан вылет из Новосибирска в Баку.

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