В Новосибирске построят 30-этажные дома на 1172 квартиры рядом с новым ЛДС

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство 4 многоэтажных домов в Ленинском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового ЖК в Ленинском районе. В жилом комплексе будет 4 дома, два из них – 30-этажные. Разрешение, выданное застройщику «Дом-Строй Центр», опубликовано на муниципальном портале Новосибирска.

Здания будут строить в 4 этапа. В первом корпусе построят 366 квартир, во втором – 175, в третьем – 263, в четвертом – 368. Строительная площадка разместится рядом с Октябрьским мостом и новым ЛДС.

Разрешение действует до 20 мая 2030 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэрия выдала разрешение на строительство самого большого отеля в Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber