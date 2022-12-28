«Врачи прогнозов не дают»: пенсионеру, которого сбил Porsche на остановке под Новосибирском, срочно нужна донорская кровь

Пенсионеру, которого сбил Porsche на остановке под Новосибирском, срочно нужна донорская кровь. Фото: предоставлен очевидцем.

Стало известно, в каком состоянии находится пенсионер, которого сбил Porsche на остановке «Детская поликлиника» в Оби. Об этом КП-Новосибирск рассказала дочь пострадавшего мужчины.

– Отец в тяжёлом состоянии в реанимации. В сознание не приходит. У него открытый перелом ноги и большая потеря крови. Ему требуется донорская кровь любой группы и резуса, врачи прогнозов не дают, – поделилась с КП-Новосибирск Диана, дочь мужчины.

По словам девушки, в машине, которая влетела в ее отца, стоявшего на остановке, находились двое парней.

– Они влетели в остановку, где стоял отец, и вмяли его, грубо говоря, вызвали скорую. По рассказу водителя, они замешкались, поехали за скорой, потом из отделения больницы уехали. Их не было около часа. Потом снова приехали, на вопрос, почему не вызвали полицию, сказали, что у них был шок, – рассказывает Диана.

При этом в полиции, по словам девушки, отмалчиваются. Говорят, утверждает Диана, что водитель, сбивший ее отца, не установлен.

В ГУ МВД по Новосибирской области на просьбу прояснить ситуацию с водителем, сбившим пенсионера, обещали предоставить информацию позже.

Родственники пострадавшего пенсионера просят всех неравнодушных сдать кровь. Подойдет любая.

– Сдать кровь можно на станции переливания крови на Серафимовича 2/1 для Главатского Сергея Викторовича 1959 года рождения. Он лежит в реанимации города Обь, – уточнила Диана.

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